سرقة متعلقات وجواز سفر ابنة النجم راجينيكنس في مطار هيثرو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

فقدت سونداريا راجينيكنس، الابنة الثانية لنجم الهند الكبير راجينيكنس، وزوجها فيشاجان فانانجامودي ممتلكاتهما الثمينة في مطار هيثرو بلندن.

أفادت التقارير أن المنتجة المعروفة وزوجها خلال أيام قليلة قد خططا لرحلة معًا إلى لندن، وحجزتا تذاكر من تشيناي إلى لندن على خطوط طيران الإمارات، ثم سافرا على درجة رجال الأعمال ووصلوا إلى مطار هيثرو في لندن، وعندما طُلب منهما فحص جواز السفر، وجده مفقودًا.

غردت الابنة على تويتر، قائلة”: ما مدى سلامة الركاب وممتلكاتھم في مطار دولي؟ ُسرقت أمتعتنا الیدویة في مطار هيثرو بینما كنا ننتظر سیارتنا، قدمنا على الفور بلاغ إلى دوریة ھیثرو المحلیة”.

وأضافت: “في الیوم التالي تلقینا ً بریدا إلكترونیًا منھم بأن كاميرات الدوائر التلفزیونیة المغلقة في صالة السائقين”

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في الإمارات كانت معيبة ولم تسجل أي شيء في یوم السرقة. ھذا أمر مثير للصدمة وعدم المسؤولیة

المطلقة من شركة الطيران والمطار الذین نثق بھم بوصفنا مسافرین دولیین”.

وأكدت سونداريا أن الحقيبة التي كانت تحملها وبها جواز السفر إلى جانب الكثير من الدولارات الأمريكية مفقودة وقد تقدمت ببلاغ إلى سلطات المطار، وبعد ذلك أُجبر الزوجان على البقاء في غرفة في المطار.

بعد أن تم نقل المعلومات إلى السفارة الهندية باحتجاز ابنة راجينيكنس وزوجها ابن رجل الأعمال الهندي الكبير، على الفور تم إصدار جواز سفر مكرر والتحقيق للعثور على الشخص الذي سرق الحقيبة مع جواز السفر والمال.