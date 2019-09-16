عندما دعت سونام كابور ايشواريا راي بـ«طنط».. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

المعارك في بوليوود شائعة، فقد رأينا العديد من الممثلات الكبار ينتقدن أو يسخرن من بعضهن في بعض الأحيان خلال المقابلات وعروض الدردشة.

من كارينا كابور Kareena Kapoor وبيباشا باسو Bipasha Basu إلى ديبيكا بادوكون Deepika Padukone وسونام كابور Sonam Kapoor، شاهدناهن جميعًا، لكن الأكثر إثارة للجدل كان عندما قامت الممثلة الشابة (سونام كابور) بالسخرية من ممثلة كبيرة (ايشواريا راي).

وفقًا لتقارير قديمة كانت نُشرت في عام 2011، كان من المفترض أن تسير كل من أيشواريا وسونام على منصة عروض الأزياء لمهرجان كان السينمائي في فرنسا، باعتبارهما سفيري “لوريال” العالمية، لكن إيشواريا راي البالغة من العمر 45 عامًا رفضت السير على السجادة الحمراء مع سونام كابور البالغة من العمر 34 عامًا.

وفقًا للتقرير الذي نشر في هندوستان تايمز، ردت سونام وقالت: “لقد عملت ايشواريا مع والدي لذلك يجب أن أناديها بـ “طنط”!

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ومع ذلك في وقت لاحق، نفت سونام هذه العبارة أنها تقول: “لم أقل أي شيء من هذا. لا أريد أن أعلق على ذلك بعد الآن، ولم أعد أرغب في الدخول فيه. كنت أخاطبها بطريقة احترازية، لكنني لم أسميها على الإطلاق “.

وفقًا للمصادر، هددت إيشواريا، التي كانت وجهًا عالميًا لوقت طويل خاص بشركة لوريال، بالانسحاب إذا سُمح لـ سونام بمشاركة نفس منصة عرض الأزياء.

من ناحية أخرى، تستعد سونام كابور قريبًا لعرض فيلمها الكوميدي The Zoya Factor، مع نجم الماليالام دولير سلمان، من المقرر أن يصدر الفيلم في 20 سبتمبر.