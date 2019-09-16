زوج كيم شارما السابق متورط في مافايا مخدرات

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ضبطت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) بحسب ما تزعم أنه واحد من أكبر كارتلات المخدرات في الولايات المتحدة وذُكر اسم فيكي جوسوامي، زوج ممثلة بوليوود مامتا كولكارني وعلى بونجان، زوج نجمة بوليوود كيم شارما.

تشير التقارير الواردة، أن التحقيق يضم رجل الجريمة دون داوود إبراهيم وشركة صيدلانية يُزعم أنها تعمل من الهند، حيث تم ضبط أدوية مثل الماندراكس الايفيدرين المصنع، ويشمل التحقيق أيضا زوجان لممثلتين سابقتين في بوليوود، متهمين بالاتجار الدولي بالمخدرات من كينيا.

تقرير التحقيق الذي قدمته إدارة مكافحة المخدرات لإحدى محاكم الولايات المتحدة المحلية، المنطقة الجنوبية من نيويورك في 25 يوليو 2019، حمل اسم فيكي جوسوامي، زوج ممثلة بوليوود مامتا كولكارني وعلى بونجاني، زوج نجمة بوليوود كيم شارما.

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المتهم على بنجاني هرب من كينيا إلى مومباي حيث شوهد آخر مرة في معهد القلب الآسيوي في باندرا في الأسبوع الأخير من أغسطس، كما أكدت شرطة مومباسا (كينيا) أن على بنجاني مطلوب في قضية مخدرات، حيث تقترب شرطة مومباسا الآن من الانتربول لاحتجاز بنجاني في الهند.

يُشار إلى أن شارما Kim Sharma قد انفصلت نهائيًا عن زوجها على بونجاني، وأضافت التقارير ان كيم البالغة من العمر 38 عامًا، حصلت على الطلاق الرسمي مؤخرًا لتنهي الإجراءات القانونية بالكامل.

أما عن دوافع الطلاق، أفادت مصادر صحفية أن قيام زوجها بخيانتها مع امرأة أخرى، إلا أن كيم قامت بنفي الكثير من الشائعات عن مشاكلها الزوجية في بداية الأمر، حيث علقت من خلال سلسلة تغريدات وتصاريح قائلة: “أنا لا أريد حقًا أن أعلّق على مثل هذه القصص السيئة”.

وكانت كيم قد عقدت قرانها على زوجها عام 2010، لكن بعد خيانته لها لسنوات قررت الانفصال عنه وهجرت الفن لتتحول إلى سيدة أعمال، لكنها لم تنجح في عملها وخسرت الكثير من المال، فقررت العودة إلى مومباي محطمة ماليًا ونفسيًا.