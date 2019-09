بارنيتي شوبرا بصور جديدة من كواليس «The Girl on The Train»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

انتقلت ممثلة بوليوود بارنيتي شوبرا، التي تصوّر حاليًا فيلمها المقبل The Girl on The Train، إلى حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram لمشاركة صور لها من وراء الكواليس الفيلم في لندن.

في الصور التي ظهرت على حسابها، ارتدت الممثلة وابنة عم الفنانة المتألقة بريانكا شوبرا، قميص أبيض مع سترة أبيض واسود وسروال جينز أزرق، أكملت إطلالتها مع حذاء رياضي أصفر، ماكياج بسيط وعيون سموكي.

Advertisements

كما شاركت ممثلة “ناماستي لندن” مؤخرًا، أول اطلالة لها من فيلم، The Girl on The Train، في الصورة، يمكن رؤيتها وهي مبللة داخل حوض الاستحمام مع إصابة مروعة في جبهتها والدم يتدفق بطريقة فوضوية وهي في تعبير عن الصدمة.

أما عن قصة فيلم The Girl on the Train، فهي تدور حول امرأة مطلقة مقبلة بقوة على المشروبات الكحولية والتي تتورط في اختفاء شخص، يجعل من حياتها قصة مثيرة.

الفيلم من إنتاج شركة ريلاينس إنترتينمنت، يعد الفيلم، الذي يقوم ببطولته النجمة الشابة بارنيتي شوبرا Parineeti Chopra، بمثابة نسخة رسمية جديدة من فيلم يحمل نفس الاسم عُرض عام 2016 للنجمة البريطانية الجميلة إيميلي بلانت Emily Blunt، تؤدي شوبرا شخصية مطلقة تداوم على معاقرة الكحوليات، بينما تؤدي أديتي راو هيداري دور المرأة الأخرى في حياتها.