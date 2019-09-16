صور وفيديو.. اليانا ديكروز تخطف الأنظار بإطلالة حمراء

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تداولت مواقع فنية مقطع فيديو للفنانة الهندية اليانا ديكروز منشور على منصة الترفيه العالمي “يوتيوب”، وهي ترتدي فستان أحمر مثير يفصل جسمها، وقد انهالت تعليقات الإعجاب من متابعي دي كروز تشيد بمفاتنها.

دي كروز التي ربما لا تحصل على أفضل الأوقات في صناعة الأفلام ولم تنل حظًا وافرًا من الشهرة والأضواء، كمثل زميلاتها، لكنها تقضي وقتًا ممتعًا مع إعلاناتها التجارية وإطلاق الفعاليات والإعلانات التلفزيونية، حيث حققت الممثلة نجاح كبير في هذا الاتجاه.

في وقت سابق من العام الحالي، كانت إليانا قد أطلقت حفل افتتاح للسيارة أودي A5، حيث تعد الوجه الإعلاني للشركة العملاقة في الهند، وقد أطلت على جمهورها مرتدية فستان أحمر ساخن، جعل جسدها رشيقًا مغريًا جدًا، وهي تستعرض ذلك القوام.

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في سياق مختلف، كانت دي كروز Ileana D’Cruz التي تحدثت عن معاناتها من الاكتئاب واضطرابًا في الجسم، قد كشفت عن ميول داهمتها في وقت من الأوقات حول الانتحار.

وقالت إليانا البالغة من العمر 30 عامًا إنّ شعورها بالانتحار نتيجته الحالة النفسية السيئة التي عاشتها في إحدى المراحل، ولكن بمجرد أن قبلت نفسها، بدأت تشعر بتحسن.