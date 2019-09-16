عرفان خان على كرسي متحرك بعد عملية جراحية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قال المتحدث الرسمي باسم الممثل الهندي عرفان خان، إن الممثل كان قد خضع لعملية جراحية ناجحة في لندن.

تأتي تلك الأخبار، بعد انتشار حالة من التكهنات، صاحبت ظهور صور ومقاطع فيديو للممثل وهو يغادر مطار مومباي على كرسي متحرك.

وجاء في البيان، “لقد خضع الممثل البالغ من العمر 52 عامًا لعملية جراحية ناجحة بعد اختتام تصوير فيلمه الأخير “angrezi Medium “في لندن.

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وأضاف: “لقد كان في منزله فور وصوله إلى مومباي لبضعة أيام واسترد عافيته، نطلب من وسائل الإعلام عدم التكهن وشكر للجميع مرة أخرى على الدعم المستمر”.

أوضحت مقاطع الفيديو والصور التي تقوم انتشرت على الإنترنت أن الممثل يخفي وجهه في أثناء خروجه من المطار على كرسي متحرك، وكان يرتدي قبعة زرقاء، وسترة سوداء خفيفة، وسروال أزرق.

وفي الوقت نفسه، أعرب جمهوره عن قلقهم منذ أن أصبحت الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالممثل وهو على كرسي متحرك كالإعصار على وسائل التواصل الاجتماعي. فيما انتقد كثيرون وسائل الإعلام لملاحقته لدى وصوله إلى المطار.