كانجانا رانوت تستعين بأكبر خبير مكياج في هوليوود لفيلمها الجديد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تستعد الفنانة كانجانا رانوت Kangana Ranaut حاليًا لفيلمها الجديد الذي يمثل سيرة حياة على جايالاليثا جايارام، وهي رئيسة وزراء سابقة ومعارضة للحكومة حاليًا في تاميل نادو، الهند.

كانت هناك تقارير سابقة تفيد بأن الفيلم قد توقف تصويره، بسبب عدم توافر أموال لازمة، لكن المنتج فيشنو انديري نفى، هذه التقارير وقال إن مرحلة ما قبل الإنتاج تجري على قدم وساق، وقال أيضًا إن الفيلم سوف يبدأ تصويره بعد ديوالي، وأكد أيضًا أن الفريق يقضي عطلة الآن.

Advertisements

والآن، تشير أحدث التقارير إلى أنهم سيتوجهون قريبًا إلى لوس أنجلوس في وقت لاحق من هذا الشهر، ويبدو أن الممثلة البالغة من العمر 32 عامًا ستكون ضمن بعثة الفيلم.

وقال مصدر مقرب من داخل مطبخ العمل، لصحيفة “تايمز أوف إنديا” إن الفريق سوف يتوجه إلى لوس أنجلوس يوم 19 سبتمبر لبدء العمل في الاستعانة بخبراء الحيل وفن الماكياج، حيث تم الاستعانة بفنان الماكياج في هوليوود جيسون كولينز للعمل على وجه كانجانا.

يقوم المخرج السينمائي التاميلي الشهير آل فيجاي بإخراج الفيلم، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في شهر نوفمبر من هذا العام ويقال إنه سيتم عرضه بثلاث لغات - التاميلية التيلجو والهندية.