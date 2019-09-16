تسريب فيلم النجم أيوشمان خورانا Dream Girl عبر الإنترنت

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

وقع فيلم النجم الهندي أيوشمان خورانا Dream Girl الذي صدر يوم الجمعة 13 سبتمبر فريسة للقرصنة، تم تسريبه عبر الإنترنت وبصورة جيدة للغاية.

وفقًا لتقرير نشر في Pinkvilla، فإن كوميدي ​​ايوشمان والفنانة نوشرات بهروشا Nushrat Bharucha أصبح أحدث فيلم يتحمل العبء الأكبر للتطورات الرقمية والقرصنة.

كان فيلم Dream Girl أو حلم فتاة، قد حصل على آراء جيدة من النقاد وبداية رائعة في شباك التذاكر، كما استطاع الفيلم حصد أكثر من 10 مليون روبية في يومه الأول، مما حدد في نهاية المطاف وتيرته لأعمال نهاية الأسبوع.

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يلعب أيوشمان خورانا دور كرم، وهو فتى عاطل عن العمل لديه موهبة التحدث بصوت نسائي، هذه الموهبة تساعده في الحصول على وظيفة بعدها يكسب أسطولًا من المعجبين، وخلال الأحداث يقع أكثر من شاب في حب الفتاة الوهمية.

الفيلم من إنتاج إيكتا كابور Ekta Kapoor، ويضم Dream Girl أيضًا الممثل أنو كابور Annu Kapoor وفيجاي راز Vijay Raaz وابهيشيك بانريجي Abhishek Banerjee ونيدي بشات Nidhi Bisht في أدوار مهمة، ومن إخراج راج شانيدالايا Raaj Shaandilyaa،