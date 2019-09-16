احمد جمال يزف خبرًا سعيدًا لجمهوره

سافر الفنان المصري احمد جمال في الأسابيع الماضية إلى اليونان، حيث صوّر أغنيات ألبومه الجديد بالكامل.

يتعاون “جمال” في هذا الألبوم، الذي يضم 9 أغنيات، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم: أمير طعيمة، محمد عاطف، نور الدين محمد، عزيز الشافعي، مدين، جمال الخولي، احمد ابراهيم، توما وأسماء أخرى، بالاضافة الى أن لـ “جمال” حصة الأسد من تلحين الاغنيات.

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وزفّ “جمال” خبراً سعيداً لجمهوره بعد ان كشف أنه سيطرح أغنية منفردة قريباً جداً يستبق من خلالها طرح ألبومه.

كما لفت الى أنه صوّر أغنية على طريقة الفيديو كليب في بيروت، إلا أنه لن يضمها الى الألبوم بل سيتركها ليطرحها في وقت لاحق.

ويراهن “جمال” على نجاح الألبوم خاصة بعد التحضيرات التي امتدت لعام ونصف العام. وتمنى ان تكون النتيجة كما هو يتوقع خاصة انه قام بمجهود كبير للتحضير له.