متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الفنانة المصرية مروة عبدالمنعم على قيام بعض نجوم الفن بالرد على متابعيهم على "السوشال ميديا" حال وجود هجوم عليهم أو انتقادات لاذعة لهم.
وقالت في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال حضورها مهرجان الفضائيات العربية 2019، إنها تعرضت لهجوم كبير ولاذع ومهين من متابعيها عندما أعلنت قيامها بتقديم برنامج جديد، رغم أنه لم يعرض منه إلا البرومو فقط.
وأضافت مروة أنها قابلت هذا الهجوم بالصمت والبكاء، متعجبة من الحكم السريع من الجمهور عليها، قبل طرح البرنامج، وكأنها الفنانة الوحيدة التي اتجهت لتقديم البرامج.
وكشفت الفنانة المصرية مروة عبدالمنعم عن النجم العربي الذي تتمنى العمل معه، ويلفت انتباهها بشكل كبير عند ظهوره على الشاشة.
كانت هذه تفاصيل خبر مروة عبدالمنعم: بكيت من انتقادات الجمهور.. وهذا الممثل يعجبني! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.