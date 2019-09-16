أحمد بدير: لست راضيًا عن نفسي.. ولا أملك المال لأحضر المسرحيات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري أحمد بدير إنه معجب بكل نجوم الكوميديا الموجودين على الساحة الفنية حاليًا، ولكنه غير راضِ عن نفسه لتقصيره في هذه الفترة.
وأضاف في لقاء خاص مع "فوشيا" أنه لا يتابع حاليًا المسرح ولا يذهب إليه، مستدركًا بشكل ساخر أنه لا يمتلك الأموال التي تسمح له بالذهاب إلى المسرح.
وعن رد فعله حال هاجمه أحد من جمهوره، تابع بدير أنه يهتم فقط بالنقد الذي يوجه لأعماله الفنية أما الهجوم والشائعات غير المبررة لا يلتفت إليها، مؤكدًا أن علاقته بالسوشال ميديا منعدمة تمامًا وتشبه معرفته بـ"اللغة الصينية".
وتحدث الفنان الكوميدي عن تجربته في فيلم حسن الرفاعي، مشيرًا إلى أنه فيلم قصير بطولة مجموعة من الشباب الذين طلبوا مشاركته معهم، فلبّى نداءهم متطوعًا.
وكشف بدير عن اسم النجمة اللبنانية التي يتمنى العمل معها، مؤكدًا أن هناك الكثير من النجمات الجميلات اللاتي يسعده العمل معهن.
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