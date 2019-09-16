سيرين عبدالنور تُراقص وائل كفوري في عيد ميلاده.. والجمهور: أول عيد ميلاد عزّابي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل الفنان اللبناني وائل كفوري يوم أمس بعيد ميلاده الـ 45، في حفل وصف بـ "الأسطوري"؛ إذ أقام كفوري حفلًا ضخمًا حضره عدد كبير من مشاهير لبنان ونجوم الفن، من بينهم الإعلامي نيشان، والفنان ملحم زين، والفنانة سيرين عبدالنور، بالإضافة لكارلا حداد، وباسكال مشعلاني، وريما نجيب.

وانتشر عدد من الفيديوهات من داخل الحفل الذي أقامه كفوري في منزله بمنطقة زحلة في لبنان، وكشفت الفيدوهات عن فخامة الحفل، وقالب الحلوى الخاص بعيد ميلاده والذي رُسم عليه صورة كفوري، وتميز بضخامته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع بين كفوري وسيرين عبدالنور خلال رقصهما سويًا خلال غناء ملحم زين أغنيته الشهيرة "علواه".

وتألقت عبدالنور بُفستان برّاق وصل طوله إلى ما تحت الركبة، تميز بقصة الكتف الواحدة، وتركت شعرها مُنسدلًا وبدت في غاية الإنسجام خلال رقصها مع مواطنها الفنان وائل كفوري.

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فيما بدا كفوري في غاية السعادة، حيث انتشرت له العديد من الفيديوهات خلال رقصه وتألقه، ظهر فيها كما لم يظهر سابقًا، خاصة أنها المرة الأولى التي يحتفل فيها كفوري بهذه الطريقة الفخمة والمميزة.

وتساءل الجمهور عن سبب السعادة البالغة التي ظهرت على كفوري والتي جاءت بعد انتهائه من القضايا الأخيرة بينه وبين طليقته السيدة أنجيلا بشارة؛ ما دفع البعض بترجيح أن كفوري يحاول إيصال رسالة مفادها أنه أصبح أكثر سعادة بعد انفصاله.