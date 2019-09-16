كارولين عزمي: لن أعارض مشيئة والدي.. وسوسن بدي أمي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية كارولين عزمي إن دورها في مسلسل "أبو العروسة" من أكثر الأدوار قربًا إلى شخصيتها الحقيقية، موضحة أنها لا تستطيع الوقوف أمام والدها والإصرار على اختيار شريك حياتها كما فعلت في مسلسل "قيد عائلي".

وأضافت في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال حضورها حفل مهرجان الفضائيات العربية 2019، أن موهبتها وحضورها أمام الكاميرا هما السبب الحقيقي لشهرتها وليس ملامحها المصرية.

وأشارت كارولين إلى أن دورها في مسلسل "قيد عائلي" هو الأصعب في تاريخها؛ لأنه احتاج منها مجهودًا كبيرًا وقدرة خاصة على الإلمام بصفات الشخصية وأبعادها المتنوعة.

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وكشفت الفنانة المصرية في فيديو "فوشيا" حقيقة وجود جزء ثالث من "أبو العروسة"، مؤكدة أنه سيكون هناك جزء جديد ولكن لا توجد أي خطوة حتى الآن.