الفنانة أحلام تتألق في أحدث جلسة تصوير

القاهرة - لايف ستايل شاركت المطربة الإمارتية أحلام جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت أحلام بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية بدلة كلاسيكية من اللون الرمادي والأبيض، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يُذكر أن المطربة أحلام تشارك في الموسم الخامس من برنامج "The voice"، إلى جانب: الفنانة سميرة سعيد، والفنان راغب علامة، والفنان محمد حماقي.

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