نانسي عجرم تنشر صور جديدة من حفل "تعميد" ابنتها

بيروت - لايف ستايل نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صور جديدة من حفل تعميد ابنتها الصغرى "ليا". وعلقت: "لبستك الأبيض ومن قلبي عم صلي، كل إيامك تكون مضوايي فرح وحب، إنت بسمة حياة الماما والبابا وإخواتك". يذكر أن نانسي عجرم، احتفلت بقدوم ابنتها الصغرى "ليا"، في فبراير الماضي، وطرحت بعدها أغنية تحمل اسم "ليا"، من كلمات الشاعر اللبناني منير بو عساف، ومن ألحان نجيب عجرم، وتوزيع باسم رزق.

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