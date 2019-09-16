سليمان عيد يكشف عن تصوير مشهد في "الباشا تلميذ" بدون سيناريو

كشف الفنان الكوميدي سليمان عيد عن تصوير مشهد في فيلم "الباشا تلميذ" للنجم كريم عبد العزيز، بدون سيناريو، مشيرا إلى أن الأبطال ارتجلوا المشهد بالكامل.

وكتب عيد عبر حسابه بموقع الصور "إنستجرام": "المشهد ده تم ارتجاله في التصوير من فيلم الباشا تلميذ".

والمشهد الذي ارتجله أبطال العمل وقتها هو مشهد حفل الزفاف الذي نشبت فيه خلافات قوية بين أهل العروسين بسبب كريم عبد العزيز، والذي انتهى بإصابة معازيم الفرح والعروسين.



فيلم "الباشا تلميذ" تم عرضه في شهر يناير عام ٢٠٠٤، وحقق إيرادات ٧ مليون جنيها و٢١٤ ألفا، وهو من تأليف بلال فضل وإخراج وائل إحسان