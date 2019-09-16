شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف أهم الفائزين بـ جائزة الـ Creative Arts Emmy Awards لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام حفل توزيع جوائز الـ Emmy في 23 سبتمبر المقبل، حيث فازت الممثلة الأمريكية جين لينش التي اشتهرت بدورها في مسلسل Game Of Thrones، بـ جائزة أفضل ممثلة كوميدية لعام 2019 لدورها كـ صوفي لينون في المسلسل الذى يعرض على شبكة Amazon Prime بعنوان "The Marvelous Mrs. Maisel".

وفاز الممثل برادلي ويتفورد بجائزة أفضل ممثل عن دور درامى عن دوره القائد جوزيف لورانس في مسلسل "The Handmaid’s Tale" الذي يعرض على شبكة Hulu.

وتوج الممثل لوك كيربى بـ جائزة أفضل ممثل كوميدى عن دوره ليني بروس في مسلسل "The Marvelous Mrs. Maisel" الذى يعرض على شبكة Amazon Prime.

وفازت الممثلة شيري جونز بـ أفضل ممثلة في دور درامى عن دورها هولي أوزبورن، في مسلسل "The Handmaid's Tale" الذى يعرض على شبكة Hulu.

وفاز المصور يعقوب إهر بـ أفضل مصور عن المسلسل الوثائقى Chernobyl .

وفاز مسلسل الخيال العلمى الموسم الثامن من Game Of Thrones بـ 10 جوائز وهى :

أفضل تعديل صوتى لسلسلة كوميديا أو دراما

أفضل مؤثرات بصرية خاصة

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أفضل أزياء للعمل

أفضل ماكياج لـ مسلسل مصور بـ كاميرا واحدة

أفضل حيل منسقة لسلسلة الدراما

أفضل تصميم لـ العنوان الرئيسي

أفضل تأليف موسيقي لسلسلة درامية

أفضل حبكة درامية وسرد لـ سلسلة الدراما

أفضل دمج صوتى لـ سلسلة كوميديا أو مسلسل درامي

أفضل تصوير لـ مسلسل مصور بـ كاميرا واحدة