شكرا لقرائتكم خبر عن ريا أبى راشد: لا يمكننى انتظار بدء مهرجان الجونة 2019 وسينجح كالعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الإعلامية ريا أبى راشد، ذكريات الدورة السابقة من مهرجان الجونة السينمائى بصورة عبر حسابها بموقع تبادل الصور "أنستجرام"، مركدة أنها تنتظر النسخة الجديدة منه بشكل كبير. وعلقت ريا على صورتها قائلة : "لا يمكننى انتظار بدء مهرجان الجونة 2019، ومتأكدة أنه سيحقق نجاحا كبيرا كالعادة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريا أبى راشد: لا يمكننى انتظار بدء مهرجان الجونة 2019 وسينجح كالعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.