شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل النجم المصرى الكندى العالمى مينا مسعود بطل فيلم ديزنى"Aladdin" إلى القاهرة بعد غد الأربعاء الموافق 18 سبتمبر، ليقوم بجولة سياحية يزور فيها عددا من الأماكن الأثرية فى مصر بصحبة عائلته، على أن يتجه الى الجونة فى اليوم التالى – الخميس – لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.



مينا مسعود فى فيلم علاء الدين

وأعلن مينا مسعود عن حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائى التى تنطلق يوم الخميس المقبل، بعد توجيه إدارة المهرجان الدعوة له، حيث أكد حضوره عبر مقطع مصور نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، معرباً عن سعادته بزيارته لمصر بشكل عام والجونة بشكل خاص.

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مينا مسعود استطاع أن يحتل مكانة متقدمة فى مجال السينما مؤخرًا ليس فقط لاختياره لتجسيد شخصية علاء الدين فى فيلم ديزنى"Aladdin"، وإنما لأن الفيلم تخطت إيراداته المليار دولار أمريكى وهو الأمر الذى سيجعل من مينا واحد من أكثر النجوم قبولاً فى الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح الفيلم عالميًا.

"مينا منصور مسعود" هو ممثل من أصل مصرى، ولد فى 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهم وإقامتهم فى كندا، لعب دور "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم ، كما لعب دور "طارق القصار" فى المسلسل التليفزيونى "جاك رايان"، كما كان له دور فى مسلسل "نيكيتا" فى الموسم الأول.



فيلم alaa elddine