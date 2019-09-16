شكرا لقرائتكم خبر عن ‫‫نانسى عجرم‬ تحتفل بتعميد ابنتها الصغيرة "ليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة نانسى عجرم، بتعميد ابنتها الصغيرة "ليا"، بمحموعة صور عبر حسابها بموقع "انستجرام". وعلقت نانسى على الصور قائلة: "لبّستك الأبيض ومن قلبى عم صلّي.. كل إيامك تكون مضوايي فرح وحب.. أنت بسمة حياة الماما والبابا واخواتك". Advertisements

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