شاهد كيف احتفل وائل كفورى بعيد ميلاده وسط نجوم الفن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان وائل كفورى بعيد ميلاده بالأمس فى حفل ضخم شاركه فيه عدد من النجوم العرب والمشاهير بالإضافة إلى الأهل والأقارب من أبرزهم المطرب ملحم زين و المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، والفنانة سيرين عبد النور والإعلامي نيشان وجيسيكا عازار وباسكال مشعلاني وغيرهم ممن حرصوا على مشاركته تلك المناسبة. Advertisements جدير بالذكر أن النجم وائل كفوري بدأ مشواره الفني عام 1992، وقدم خلال مسيرته الفنية عددا كبيرا من الألبومات الغنائية منها سألوني وحكاية عاشق وبيحن ليحفر من خلالها اسمه بأحرف من ذهب وسط أهم نجوم العالم العربي.

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