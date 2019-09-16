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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام عن مفاجأة زوجته له بعيد ميلاده: "أنا اتسرعت" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد إمام عن مفاجأة زوجته له فى عيد ميلاده، بدعوة عدد من أصدقائه فى المنزل، معلقا ساخرا: "أنا مش بس اتفاجئت أنا اتسرعت".
ونشر إمام صورة من الاحتفال، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا : "مراتي فاجأتني باحتفال لعيد ميلادي .. وعزمت الناس اللي بحبهم من قلبي ❤".
وتابع قائلا : "أنا حقيقي ماكنتش اعرف و مش بس اتفاجئت .. ده أنا إتسرعت ‼ تخيلوا الواحد مروح في أمان الله يلاقي كل دول في البيت".
كما نشرت النجمة دنيا سمير غانم مجموعة صور من الاحتفال، عبر حسابها، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد وشكرا لزوجتك الجميلة".
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