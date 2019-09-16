شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوود ينصح متابعيه: متمشيش ورا أى حد بيقول أى حاجة على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان الشاب أحمد داوود نصيحة لمتابعيه عبر حسابه بموقع تبادل الصور "أنستجرام"، تتلخص فى عدم تصديق أى إدعاءات على مواقع التواصل الإجتماعى، لافتا إلى أن الحقيقة لها أكثر من جانب.

وقال داوود فى فيديو نشره على حسابه:" أنا واحد بستخدم السوشيال ميديا كتير ودايما بحب ادخل على تويتر وأشوف التريند حابب أقول حاجة مهمة لكل الناس إللى ممكن تكون تايهة وبتدور على الحقيقة ومين الصح ومين الغلط ومش عارفة تعمل إيه".

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وتابع :"أنا هحكى تجربة شخصية حصلت من كام شهر ليها علاقة بالشغل بين طرفين كل طرف كان شايف إن هو الصح وكل طرف كان عنده الأسباب إللي بيقولها لنفسه تقنعه إن هو الصح، والخناقة كبرت وبقت موجودة على السوشيال ميديا بشكل غريب والناس بقت تتعاطف مع طرف عن الآخر وأنا من جوة الحكاية ومش مصدق إن الناس خدت صف حد على خد تانى".

والنهاية إنك تاخد صف حد في مشكلة أنت متعرفهاش دي مشكلة فى منتهي الخطورة وأنا لغاية دلوقتي معرفش أيه الحقيقة.. نهاية الموضوع متمشيش ورا أى حد بيقول أى حاجة.. أنت دايما خد رايك أنت وبالتالي مش هتحكم على موضوع غير لما يكون حصلك شخصيا مش اتحكالك ولا قريت عنه ولا شفت فيديوهات لحد بيتكلم عنه".