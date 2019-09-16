شكرا لقرائتكم خبر عن من أمام حمام السباحة..شاهد منة فضالي فى أحدث إطلالة لها ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواجد الفنانة منة فضالى حالياً فى العاصمة اللبنانية بيروت، لحضور أحد الفعاليات هناك واستكمال إجازة الصيف، حيث نشرت مجموعة من صور أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية أمام حمام السباحة.

على جانب آخر يعرض لمنة حالياً الجزء الثانى من حلقات مسلسل "قيد عائلى" على قناة dmc ، بالإضافة إلى انتظارها عرض الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" أيضاً حيث تشارك فى بطولته مع الفنان جمال سليمان وعدد من النجوم منهم صابرين ومحمود عبد المغنى وكمال أبورية ومنى عبد الغنى ومحمد عادل وهنادى مهنى، في عمل من تأليف مجدى صابر وإخراج أحمد خالد أمين.

وتستعد منة فضالى لتصوير أكثر من عمل سينمائي جديد خلال الأيام المقبلة منها فيلم "ماكو" مع العديد من الفنانين المصريين والعرب، وأيضاً فيلم "مينى بار" الذى تشارك فى بطولته إلى جانب نضال الشافعى.





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