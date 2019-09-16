شكرا لقرائتكم خبر عن عندما أهدت الراحلة منيرة حمدي باقة زهور لمنير وماذا قال الكينج عن صوتها ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفنانة التونسية الراحلة منيرة حمدي كان صديقة مقربة لعدد كبيرمن الفنانين المصريين وكانت عاشقة لمصر ولفنها ولشعبها وقد التقيت بها في حفل أحياه الكينج محمد منير في تونس بمدينة الحمامات وتحدثت معي عن مصروحبها وعشقها لها وصداقاتها للكثير من فنانيها

الراحلة منيرة حمدي والكينج محمد منير

وقتها حضرت منيرة حمدي حفل محمد منير واهدت الكينج باقة من الزهور أمام الجمهور التونسي لتقول له تونس بتحبك يا كينج وبتقدر فنك الأمرالذى جعل الجمهور يصفق لها، وقال عنها منير علي المسرح : أنها الفنانة التونسية منيرة حمدى من أجمل أصوات تونس.

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الفنانة الراحلة منيرة حمدى كان أول ظهور لها عبر برنامج "نادى المواهب" الشهير، لتشكل منذ ذلك الوقت سفيرة للموسيقى التونسية، وظهرت فى نفس المرحلة فى مسلسلات تلفزيونية لكن حدث ذهابها للخليج سنة 2010 كان مؤثرا فى حياتها الفنية، لتفتح آفاق نجاح جديدة لجذورها التونسية.



منيرة حمدي مع الكينج علي المسرح في تونس

يذكر أنها منحت الجائزة الأولى لمهرجان الأغنية العربية سنة 2004، كما أنها حصلت على الجائزة الثانية فى مهرجان الأغنية التونسية سنة 1995. والأولى من نفس المهرجان بعد ثلاث سنوات. وفى 2005 استحقت جائزة أوسكار الكليب المصرى. وتمكنت منيرة منذ البداية من المقدرة على تحريك الجمهور، لتنتشر أغانيها فى تونس بلدها، ومصر والجزائر ثم العالم، من تلك الأغانى "لولا" و"نار الغربة" و"الأماكن" مضمنة إياها للريبرتوار التونسى. لتنتقل بعد إلى الخليج، ليحيط بها مجموعة من المنتجين المصريين خصوصا، وتكون حصيلة ذلك التعاون سنة 2007، أغانى نجحت فى الانتشار فى بلد الكنانة "نار الغربة" و"هلا والله". وغنت من الحان الموسيقار الراحل السعودى اغنية لاتفتكر كلمات ياسين سمكرى والحان عدنان خوج وتوزيع ابراهيم راديو وغنت للراحل عدنان خوج اغنية ورب البيت والكعبة كلمات الشاعرة السعودية ثريا قابل.