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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أعرب النجم راغب علامة عن حبه لنجله لؤي، موجهًا له رسالة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشر راغب صورة له مع نجله ظهر فيها وهو يهديه قبلة وعلق قائلًا:" وهل أجمل من أن يكون ابني وحبيب عمري هو أعز أصدقائي".
يذكر أن آخر أعمال راغب علامة أغنيته الجديدة "ردلي كلماتي"، من كلمات طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد.
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة معربًا عن حبه لـ"لؤي":" حبيب عمري هو أعز أصدقائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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