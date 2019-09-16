"اصطدام" و"خللي بالك من فيفي".. تعرف على الخريطة البرامجية لـ"MBC5"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت مجموعة MBC عن إطلاق "MBC5" أو MBC Cinq بالفرنسية، التي ترفع شعار "قوتنا واحدة"، وهي القناة الفضائية الجديدة، التي تستهدف بلدان المغرب العربي، وتسعى إلى الاستثمار بأفضل الانتاجات المحلية، وتعزيز السوق وتوسيعها، وينطلق البث الفضائي لها مساء السبت 21 سبتمبر الجاري.

وكشفت مجموعة MBC عن المحتوى البرامجي للقناة الجديدة، إذ تعرض:

الدار داركم: برنامج كوميدي تمثيلي، يستضيف عدداً من أبرز النجوم في المغرب العربي، من تقديم الثنائي الكوميدي إدريس ومهدي، إنتاج شركة جو برو.

جوابك دهب: برنامج مسابقات يقدّم جوائز من "ذهب" للفائزين، من تقديم الممثل الشاب ومقدّم البرامج مراد العشابي، إنتاج شركةCinetelema .

أسرار النساء: فكاهي اجتماعي، يتمحور حول حياة وأسرار مجموعة من الصديقات، من بطولة: نجمة الكوميديا بديعة الصنهاجي، والممثلة المغربية مها البخاري، وماريا نديم، وسكينة درابيل إنتاج شركة Cinetelema.

خللي بالك من فيفي: برنامج مقالب كوميدي، يستضيف عدداً من الفنانين المغاربة والعرب من تقديم فيفي عبده، وزينب عبيد.

خالد وأحبابه: الشاب خالد في برنامج ترفيهي متنوّع.

جلسات مع نجاة: برنامج فني اجتماعي، من تقديم المغنية المغربية نجاة اعتابو.

جلسات فنية: إنتاج MED PRODUCTION.

سترايك مع حمزة الفيلالي: تقديم الممثل الكوميدي المغربي حمزة الفيلالي.

ساعة سعيدة: برنامج يومي توك شو، تقديم الفنان عبدالفتاح الجريني والفنانة جميلة البدوي.

مسرح المغرب: ينطلق من الدار البيضاء بعروض أسبوعية مباشرة تتواصل تباعاً حتى رمضان المُقبل.

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يُضاف إلى ذلك عدد من المسلسلات التي ستُعرض تباعاً خلال الجدولة التصاعدية، وأبرزها:

- "هي" من بطولة رشيد الوالي وزينب عبير.

- "اصطدام" الحصري المدبلج بطولة كيفانش تاتليتوغ.

- "دابا تزيان" بطولة محمد الجم.

- "قلبي نساك" من بطولة دنيا بطمة.

يُضاف إلى ذلك مجموعة من الأفلام السينمائية التي تُعرض للمرة الأولى على الشاشات المغاربية.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته أمس مجموعة MBC بحضور حشد من أهل الصحافة والإعلام، أجاب على أسئلة الصحفيين وتساؤلاتهم كل من رئيس قناة MBC5 محمد عبدالمتعال، والمتحدث الرسمي باسم المجموعة مازن حايك، بحضور مستشار عام القناة مصطفى بنعلي.

وأوضح عبدالمتعال أن هناك ثلاث مراحل تتصاعد خلالها الجدولة البرامجية للقناة وصولاً إلى ذروتها في شهر رمضان المُقبل، وأضاف: "المحتوى البرامجي يضم خلطة سحرية بتوليفة محلية، قوامها سلسلة من العوامل والعناصر التي تتكامل معاً لتقديم أفضل ما تعوّد عليه الجمهور المغاربي من MBC ولكن بنكهة مغاربية محلية".

وقال حايك: "المعلن هو شريك ذكي ويستثمر ميزانياته حيثما يكون العائد على الاستثمار هو الأعلى بالنسبة للمنتجات والخدمات والسلع التي يقدّمها. لطالما شهدنا في MBC عموماً، وMBC2 وMBC4 تحديداً، اهتماماً بالغاً من قبل كبار المعلنين التلفزيونيين في منطقة المغرب العربي، للتواجد على هاتين القناتين، وقد لمسنا ذروة ذلك في فترة صعود الدراما التركية على MBC4 عام 2008. آنذاك أتتنا الكثير من الإعلانات من بلدان المغرب العربي وما زالت وهذا أمر نعتز به ويؤشّر إلى تكامل ما بين الإعلام والإعلان، خصوصاً وأن الإعلان هو مكافأة الإعلام الناجح. وما انطبق وينطبق على MBC4 وMBC2، ينطبق اليوم كذلك على MBC5."

وحول أهداف القناة في السوق المغاربية، قال حايك: "هدفنا السعي إلى تعزيز السوق المحلية بحكم الفائدة المشتركة بين MBC5 من جهة، والمنتجين والمخرجين والكفاءات المغاربية الوفيرة. من جهة أخرى، كل ذلك يصب في صالح إيجاد فرص عمل جديدة وجذب استثمارات رائدة في القطاع الإعلامي".

وردًا على سؤال تطرق إلى المواءمة والموافقة بين بلدان المغرب العربي في اللهجة أولاً، وفي المحتوى البرامجي ثانياً، رغم الأهواء المختلفة أحياناً وأنماط المشاهدة التي قد تختلف بين مشاهدي بلدان المغرب العربي في بعض الأحيان؟، أشار عبدالمتعال إلى أن اللهجة أولاً ستكون بيضاء بحيث تكون مشتركة بين جميع بلدان المغرب العربي. وأضاف: "نحن نتوجّه لبلاد المغرب لنجمع كما يوضح شعار القناة قوتنا واحدة. هدفنا أن يجد كل فرد من أفراد العائلة المغاربية في MBC5 ما يصبو إليه من أنماط المحتوى الإعلامي، وما يصب في المصلحة العامة لبلاد المغرب."

وفي إجابته على سؤال تطرق إلى المحتوى الرقمي الذي تعتزم القناة تقديمه لجمهورها، قال عبدالمتعال: "نسعى أن تذخر خدمة (شاهد.نت) للفيديو حسب الطلب، بإنتاجات مشتركة و/أو حصرية لـ MBC5، وبالشراكة طبعاً مع منتجين من بلدان المغرب العربي. أما بالنسبة للإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، فمن الطبيعي أن تحمل القناة الجديدة منظومة شاملة من المنصّات الثابتة والمتحرّكة والتفاعلية، والتي تصل إلى الجمهور المغاربي في كل زمان ومكان."