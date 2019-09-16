صورة.. مفاجأة زوجة محمد إمام في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
كشف الفنان محمد إمام عن مفاجأة زوجته نوران طلعت له بالاحتفال بعيد ميلاد بحفل أقامته له في منزله، ودعت عددًا كبيرًا من أصدقائه ونجوم الوسط الفني.
ونشر إمام صورة له وسط أصدقائه، منهم سليمان عيد وهشام ماجد، وأحمد رزق، وشيكو، وأشرف عبدالباقي، وكريم محمود عبد العزيز، وعمرو عرفة، ورامي رضوان.
وعلق على الصورة قائلًا: "مراتي فاجأتني باحتفال لعيد ميلادي وعزمت الناس اللي بحبهم من قلبي أنا حقيقي ماكنتش أعرف ومش بس اتفاجئت.. ده أنا اتْسَرَعت! تخيلوا الواحد مروّح في أمان الله يلاقي كل دول في البيت".
ويحتفل النجم محمد إمام بعيد ميلاده الـ34، اليوم 16 سبتمبر فهو من مواليد 1984.
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