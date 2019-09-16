جمال عبدالناصر ينعي الناقد أحمد سخسوخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى الفنان جمال عبدالناصر، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الناقد المسرحي دكتور أحمد سخسوخ، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد تعرضه لأزمة قلبية.
ونشر "عبدالناصر" صورة للناقد الراحل، وعلق: "ورحل في هدوء كعادته، الناسك في محراب الفن، الإنسان الخلوق، الأستاذ الأكاديمي، الصديق الغالي المحترم دكتور أحمد سخسوخ".
وتابع: "اللهم إغفر له وارحمه وأدخله جناتك، خالص عزائي لأسرته وأصدقائه وتلامذته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ووداعاً يا أحمد وإلى لقاء".
سخسوخ ولد في 1947، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975، وسافر إلى النمسا لدراسة العلوم المسرحية في جامعة فيينا، وله العديد من المؤلفات والدراسات النقدية المسرحية.
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