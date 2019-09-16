محمد عبد الرحمن يستقبل مولوده الثاني ويختار له اسم "سفيان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعلن نجم "مسرح مصر" الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ "توتا"، عن استقباله مولوده الثاني، والذي اختارله اسم "سفيان". ونشر محمد صورة من أمام الغرفة التي يتواجد بها مولوده الثاني بالمستشفى، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". Advertisements وعلق: "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه، اللهم أنبته نباتاً حسناً واجعله ذرية صالحة يا رب العالمين. الحمد لله. سفيان محمد عبدالرحمن". وحرصت الفنانة إسراء عبدالفتاح على تهنئته: "مبروك يا توتا، ربنا يجعله ذرية صالحة ويخليهولك ويفرحك بيه هو وليلى".

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