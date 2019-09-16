شريف إدريس ومفيد عاشور ينعيان الناقد المسرحي أحمد سخسوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان شريف إدريس، والفنان مفيد عاشور، عبر موقع فيسبوك، الناقد المسرحي أحمد سخسوخ، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ونشر الفنان شريف إدريس صورة للناقد الراحل، وعلق: "لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أستاذ الدراما والنقد والعميد السابق للمعهد العالي للفنون المسرحية، الأستاذ والأخ والصديق دكتور أحمد سخسوخ، مع السلامة يا راجل يا جميل، وجعت قلبي".

بينما علق الفنان مفيد عاشور: "وداعا دكتور أحمد سخسوخ، الكاتب والناقد المسرحي الكبير، وأستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعميده الأسبق، رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".

سخسوخ ولد في 1947، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975، وسافر إلى النمسا لدراسة العلوم المسرحية في جامعة فيينا، وله العديد من المؤلفات والدراسات النقدية المسرحية.