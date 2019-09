بالصور| إطلاق "MBC5" وخامس مواسم "The Voice".. تعديلات جديدة وموعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شبكة قنوات MBC مصر، أن الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشهير "The Voice"، سيشهد توليفة جديدة في صفوف النجوم "المدربين"، وتعديلات في الشكل والمضمون، ومشاركات لمواهب من 17 دولة عربية.

وجاء في بيان صادر عن المجموعة أن كل من الفنان اللبناني راغب علامة والفنانة الإماراتية أحلام والمطربة المغربية سميرة سعيد والفنان محمد حماقي، استعدوا لاعتلاء منصّة النجوم، وأيديهم متحفّزة للضغط على الزر الأحمر ؛ لاختيار وتدريب أصوات عربية واعدة، ويتنافس المشتركون من شبه المحترفين للانضمام إلى فرق المدرّبين الأربعة، آملين لاحقاً بلوغ النهائيات والفوز بلقب البرنامج. يأتي كل ذلك في ظل لحظات إنسانية معبّرة وتعاون مع MBC الأمل في مبادرة خاصة: "أطرِب روحي"، ضمن مرحلة "المباشر".

ويترقّب الجمهور والنقاد على حدّ سواء لمعرفة نظراء الفائزين باللقب في المواسم الأربعة السابقة، الأول مراد بوريكي من فريق الفنان عاصي الحلاني، والثاني ستّار سعد من فريق الفنان كاظم الساهر، والثالثة نداء شرارة من فريق الفنانة شيرين عبد الوهاب، والرابعة دموع تحسين من فريق أحلام.

يحمل الموسم الخامس من البرنامج تعديلات عدّة، بعضها يتعلّق بطبيعة البرنامج وهيكله شكلاً ومضموناً، أبرزها: أولاً، تغييرات في إطلالة البرنامج وديكورات الاستوديو ومقاعد المدرّبين. ثانياً، تغييرات في المضمون: زر "الاستبعاد" المستحدث والذي يتيح لأحد المدرّبين الأربعة منع مدرّب آخر من ضم موهبة محدّدة من المشتركين المتبارزين إلى فريقه. استثنائياً هذا الموسم.

يضم البرنامج في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركاً ضمن فريق كل مدرّب، عوضاً عن 12، إيذاناً بمرحلة "المواجهة". يلي ذلك مرحلة تنافسية تسبق الانتقال إلى "الحلبة" قوامها 3 مشتركين يتم اختيار اثنين منهم من قِبل مدرّب الفريق للتنافس في مرحلة المواجهة.

ويشارك في تقديم حلقات الموسم الخامس ناردين فرج وياسر السقّاف.

ويشهد الموسم الجديد إطلاق مبادرة "اطرب روحي" بالتعاون مع MBC الأمل، والتي تتوجّه إلى أصحاب الهِمم من فاقدي حاسة السمع، وذلك بهدف تمكينهم من عيش التجربة الموسيقية الطربية لـ the Voice، عبر المشاركة في العروض "المباشرة"، وبالتالي الاستمتاع بأبعادها الحسّية والنفسية والروحية الموازية للتجربة السمعية، بمساعدة تجهيزات بصرية وتقنيات خاصة تعتمد على الإضاءة والألوان وأجهزة الاهتزاز الملاصقة للجسم، فضلاً عن أرضيات مجهزة بهذه الخاصية، وسواها من أحدث الابتكارت.

وتم تنظيم مؤتمر صحفي بحضور القائمين على مجموعة MBC مصر، والمدربين الأربعة، وخُصص للإعلان عن تفاصيل الموسم الجديد، وعن إطلاق المجموعة لمولود جديد وهو MBC5 لبلدان المغرب العربي.

Advertisements

رحب مـازن حـايك، المتحدّث الرسمي باسم مجموعة MBC، بالنجوم-المدرّبين الأربعة: راغب علامة، وأحلام، وسميرة سعيد، ومحمد حماقي، واصفاً إياهم بـ "المتميّزين بجماهيريتهم والمتألّقين عبر عقودٍ من الزمن بمسيرتهم المهنية الحافلة"، متمنياً لهم التوفيق في اختيار المشتركين وتدريبهم، بهدف تمكين الأفضل والأجدر بينهم من الفوز بالبرنامج. كما وجّه حـايك تحية خاصة لكافة النجوم الذين تعاقبوا على البرنامج بمواسمه الأربعة الماضية، مثمّناً مساهماتهم في نجاحه.

وشدّد حـايك على أهمية المشاركات الواسعة للمواهب من 17 جنسية عربية، والتي تُعدّ الأشمل في مسيرة the Voice في المنطقة، مثنياً أيضاً على البُعد الإنساني للموسم الخامس، بما يحمله من مبادرات ولحظات معبّرة. أما بالنسبة للتغييرات التي طرأت على صفوف النجوم-المدرّبين، وتحديداً مسألة مشاركة راغب وأحلام مجدداَ، جنباً إلى جنب، فأوضح حـايك أن "هناك دينامية إيجابية جديدة في العلاقة تحكمها طبيعة البرنامج التنافسية، كون النجوم الأربعة مدرّبون لفرقهم المنفصلة – المتّصلة، لا أعضاء في لجنة تحكيم تحتاج منهم إلى تناغم واتفاق في التقييم وتصويت أو ما شابه".

ختاماً، أشار حايك على حصول MBC على حقوق برنامج جديد – إن جاز التعبير- يندرج تحت مظلة the Voice، ألا وهو the Voice Seniors الذي يضم المواهب التي يفوق عمرها الستين عاماً، على أن يعلن عن موعد انطلاقه لاحقاً. كما نوّه حـايك بالشراكة المستمرة الناجحة بين الشركة صاحبة الحقوق الفكرية Talpa العالمية، الممثّلة بـ زياد كبِّي الرئيس التنفيذي لـ Talpa ME في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمخرجة جنان منضور، إضافة إلى فريق عمل MBC المُبدِع، بإشراف المديرة العامة للإنتاج سمر عقروق.

من جانبه قال راغب علامة: "أنا سعيدٌ جداً أن أبلغكم أن مستوى الأصوات الموجودة هذا الموسم متعب لنا كمدربين وذلك نظراً لقدراتها العالية فنياً وطربياً، لذا ستكون خياراتنا في الاختيار صعبة للغاية." وأضاف ممازحاً: "ستشهدون صراعاً بيننا نحن المدربين على اقتناص أفضل الأصوات وأتمنى الفوز لفريقي." وختم علامة: "الأصوات غير عادية هذا الموسم. أبوح لكم أننا كمدربين، وعلى الرغم من تنافسنا على اقتناص أفضل الأصوات، غير أننا كنا جميعاً سعداء بانضمام الصوت الجميل إلى فريق أي مدرب من المدربين الأربعة".

أما أحلام، فوجّهت تحية خاصة إلى المجهود الجبار الذي يبذله فريق the Voice وراء الأضواء والكواليس. وحول انطباعها حول انضمام سميرة سعيد لفريق المدربين قالت: "أنا واحدة من جمهور سميرة سعيد وعشاق فنها منذ زمن بعيد، لذا فإن وجودها معنا إضافة كبيرة للبرنامج." وحول الأصوات المتقدمة وخاماتها، أشارت أحلام إلى أن الأصوات المتقدمة إلى البرنامج تفوق في روعتها كل ما قد يتصوّره الجمهور، وكل ما شهدته في مشاركاتها ببرامج المواهب. وفي معرض إجابتها على سؤالٍ حول مدى رغبتها بالفوز في هذا الموسم، قالت أحلام: "لا يهمني الفوز لفريقي هذا الموسم بقدر ما يهمني أن نستطيع كمدربين تقديم أفضل صوت وإيصاله للفوز والنجومية. ولا ننسى أن إحدى المشاركِات في فريقي حازت على لقب الموسم الرابع الماضي".

بدورها أعربت سميرة سعيد عن سعادتها بالانضمام إلى صفوف المدرّبين، وأضافت: "على الرغم من حداثة التجربة بالنسبة لي إلا أنني استمتعت كثيراً في مرحلة تجارب الأداء الأولى." وأضافت "لاحظتُ أن كمّ الخامات الصوتية المتقدمة ونوعيتها متقدم جداً لدرجةٍ لم أكن أتوقعها." وحول العلاقة بين المدربين الأربعة، أكدت سميرة أن التناغم بين المدربين كان له دور تكميلي هذا الموسم.

وأضافت سميرة: "هناك الكثير من الحالات التي كان المدرّب منا يتمنى للآخر أن يحصل على الصوت المميز ويضمه لفريقه، في حال اجتمع لدى أحدنا نوعية مشابهة لهذه الخامة الصوتية أو تلك، وذلك لنضمن أن لا يخرج صوت كبير من المسابقة بسبب تنافس المدربين فيما بينهم، عملنا معاً كعائلة واحدة ووضعنا هدف واحد أمام أعيننا وهو ضمّ أكبر عدد من الأصوات المميزة بغض النظر عن الفريق أو المدرّب."

وشدّد حماقي الذي يجمع بين the Voice وthe Voice Kids كمدرّب، على كون الموسم الخامس استثنائياً لأكثر من سبب واحد، أولها الأصوات الاستثنائية التي تطمئن عشاق الطرب على مستقبل الفن في العالم العربي. أضِف إلى ذلك أن شخصيات المتبارزين في الحلقات تبشر بنجومية قادمة، سواءً في الصوت أو في الحضور. وحول تجربته كمدرب في برنامجَي the Voice وthe Voice Kids أشار حماقي إلى أن البرنامجين مختلفين من حيث أدائه كمدرب وموجّه ومرشد، وذلك لخصوصية التعامل مع الأطفال. وحول سؤال تطرق إلى نوعية اختيار الأغاني التي يؤديّها المشتركون، أكد حماقي أن الأغاني لا تُفرض إطلاقاً على المشتركين المتبارين من قبل المدرّبين، وليس هناك من مشترك يمكن أن يقوم بأداء أغنية غير مقتنع بها اقتناعاً كلياً، لذا فإن المدرب يشير برأيه على المشترك، ويتم النقاش حول الأغنية التي سيقدمها كل مشترك في كل مرحلة."

جدير بالذكر أن الحلقة الأولى من الموسم الخامس لبرنامج "The Voice"، ستُعرض على MBC مصر السبت 21 سبتمبر.