تراند اليوم : صورة جريئة.. نجلاء بدر تثير غضب الجمهور بإظهار حمالة صدرها...



نشرت الفنانة نجلاء بدر عبر حسابها الرسمى على إنستجرام صورة جديدة لها على أحد الشواطئ وظهرت بشعر منسدل على كتفيها ونظارة سوداء، وملابس شبه عارية.

وانتقد البعض الظهور الجرئ للفنانة المعروفة، خاصة أن الصورة تظهر حمالة صدرها وتظهرها شبه عارية.

يشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة نجلاء بدر الفنية كان مسلسل ابو جبل بطولة مصطفى شعبان وعدد آخر من الفنانين وعرض في موسم الدراما الرمضاني الماضي 2019.

يذكر أن آخر تجارب نجلاء بدر فى مجال تقديم البرامج التليفزيونية كان عام 2015 من خلال برنامج المسابقات العالمي “CASH OR SPLASH” .



