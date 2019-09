شاهد: بعد الفوز الكبير… فرقة “ميّاس” اللبنانية تبهر لجنة تحكيم Britain’s Got...

شاركت ليلة أمس فرقة الرقص اللبنانية “​ميّاس​” في برنامج Britain’s Got Talent 2019 The Champions كحاملة لقب Arabs Got Talent لعام 2019 إذ أن كل المشتركين حققوا نجاحًا كبيرًا في برنامج Got Talent من كل انحاء العالم.

وقدمت “مياس” المألفة من 31 شابة لبنانية لوحة راقصة استثنائية على موسيقى شرقية وأبهرت بأدائها الذيأثنى عليه أعضاء لجنة التحكيم بعد انتهاء العرض ووقفوا إلى جانب الجمهور الحاضر لتأكيد انبهارهم بهذا الأداء العالمي. لم تتأهل الفرقة اللبنانية إلى النهائيات إلا أنها رفعت ومن دون شك اسم لبنان عاليا في برامج المواهب.

نشر رئيس الحكومة سعد الحريري فيديو لفرقة الرقص اللبنانية “مياس”. وعلق الحريري على الفيديو بالقول:”عندما يرفرف علم لبنان”.