بالفيديو: 22 مليون مشاهدة في أول يوم لـ “أريانا ومايلى ولانا”

رقم قياسى حققته أغنية Don’t Call Me Angel، وأصبحت فى صدارة التريند بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأغنية التي يغنيها كل من أريانا غراندي، ومايلى سايروس، ولانا ديل ري، وحصدت 22 مليون مشاهدة في يومها الأول على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ومن المنتظر أن تحقق أضعاف هذا الرقم في الأيام القليلة القادمة، وطرحت النجمة ​أريانا غراندي​ العمل عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وظهر الثلاثي بشكل مختلف في الكليب، وبدت مايلي سايرس تنتقم من رجل مقيد داخل حلبة مصارعة وتلكم جثمان التدريب بشدة، في إشارة إلى حالتها العاطفية وانفصالها عن زوجها النجم ليام هيمسوورث منذ أسابيع، بعد زواج دام 6 أشهر. وكانت غراندي توجت بجائزة مغنية العام، في 2019.