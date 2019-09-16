إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ينعي وفاة الدكتور أحمد سخسوخ

نعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، و جميع العاملين به، بخالص الحزن الكاتب المسرحي و الناقد و الأكاديمي الكبير الدكتور أحمد سخسوخ، الذي وافته المنية صباح اليوم ، و الذي خسر المسرح المصري بوفاته قيمة مسرحية كبيرة أثرت في

أجيال متعاقبة من المسرحيين ، أسكنه الله فسيح جناته، و ألهم أهله و محبيه الصبر و السلوان.

يذكر أن الدكتور أحمد سخسوس ولد عام 1947 ، و تخرج في المعهد العالى للفنون المسرحية

قسم الدراما والنقد المسرحى عام 1975 ثم سافر إلى النمسا والتحق بدراسة المسرح بمعهد العلوم المسرحية "جامعة فيينا"، و عاد ليعمل أستاذاً للدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيساً سابقاً لقسم الدراما والنقد ووكيلاً، ثم عميداً للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية و له العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية والنقدية المتخصصة في المسرح.