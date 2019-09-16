انطلاق ورشة مشروع كومب للمدرب الأوغندي جنجو إسماعيل بالمعاصر والتجريبي

انطلقت منذ قليل فاعليات ورشة مشروع كومب ضمن ورش المهرجان الدولي للمسرح المعاصر و التجريبي في دورته السادسة والعشرين، و استهل مدربها الاوغندي جنجو إسماعيل بمجموعة من تمارين إحماء بسيطة، ومنها إلى أداء بعض الجمل الحركية التي تنتمي للرقص الافريقي، وهي حركات تعتمد الجسد بأكمله، كمحاولة منه لاكتشاف امكانات وقدرات المتدربين .



أوضح جينجو أن تدريبات اليوم ستتنوع بين تمارين الاحماء .. وبعض الجمل الحركية من الرقص الافريقي التقليدي، وقد اهتم بالتأكيد على شكل الجسد، والتدريب على خلق حركة موجية بالجسد أثناء الحركة والرقص.



ورشة " مشروع كومب" تعرف المتدربين على للرقص الافريقي المنصهر مع رقصات أخرى، و تستهدف مختلف فئات المجتمع سواء كانو

راقصين أو من غير الراقصين ممن لديهم شغف بالرقصات الإفريقية التقليدية التي انصهرت مع مناحي المدنية المعاصرة وشكلت الرقص التجريبي المسرحي الذي يحكي قصص للمتفرج، بحيث تؤكد الورشة على معاني الاعتداد بالنفس، كما أنها تنمي المهارات والمعارف حول فن الرقص كأداة لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

تتضمن الورشة جلسة للحوار الذي يجمع أفراد بمستويات وعي مختلفة لمشاركة خبراتهم الحياتية كوسيلة لخلق روابط قوية فيما بينهم وأيضا كوسيلة للتسلية والاستمتاع.

