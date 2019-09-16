بالصور.. بداية اليوم الثاني من ورشة إخراج المسرح الراقص بالمعاصر والتجريبي

بدأت، منذ قليل، الورشة العلمية لإخراج المسرح الراقص، للمخرج الأمريكي دان سيفر، لليوم الثاني ضمن فعاليات الدورة الـ 26 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي، بمركز التحرير لاونج.
قام "سيفر" بعمل تمارين تعتمد على مرونة الجسد والتنفس، إضافة إلى القيام بتمارين اليوجا التي تساعدكثيرا الراقص في حركته.
وتقوم الورشة بمحاولة استكشاف التقنيات التي تطمس الخط الفاصل بين الرقص والمسرح، وتوليد المواد القائمة على المادية واكتشاف المحتوى الدرامي المتأصل.
يذكر أن دان سيفر هو المدير الفني لـ "ويتنس ريلوكيشن"،وقام بإخراج وتصميم جميع عروضهم، بدءًا من المسرحيات المكتوبة بالكامل إلى قطع الرقص والمسرح الأصلية إلى أشياء كثيرة، وفي عام 2011 ، قام بتصميم "طقوس الربيع" لـ "سترافينسكي" لأوركسترا فيلادليفيا مع مسرح ريدج الحائز على جائزة أوبي، كما أن أعماله شوهدت دوليًا في فرنسا وغيرها من الدول، ويعمل حاليًا في هيئة التدريس بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
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