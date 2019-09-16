وفاة أحمد سخسوخ بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم، الإثنين، المؤلف والناقد الدكتور أحمد سخسوخ، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبق، وأستاذ النقد المسرحي المعروف، وذلك بعد صراع مع

المرض.

يذكر أن "سخسوخ" عمل أستاذًا للدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيسًا سابقًا لقسم الدراما والنقد ووكيلًا، ثم عميدًا - سابقًا- للمعهد

العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية، كما أن له العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية والنقدية المتخصصة في المسرح، وله العديد من الكتب الأكاديمية المؤلفة والمترجمة، إلى جانب كتابته لمجموعة من المسرحيات عرضت جميعها على خشبة المسرح المصرى.