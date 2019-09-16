حسن الوزير يكشف عن مشروعه المسرحي لـ"بيرم التونسي" بإيزي سبورتس

كشف المخرج حسن الوزير عن مشروعه المسرحي الجديد "الأولة بيرم"، الذي بدأ عرضه على خشبة مسرح نادي إيزي سبورتس بالمقطم، ضمن سلسلة من العروض الاستعراضية والغنائية الرامية إلى إحياء أشعار "بيرم التونسي"، وكذلك إعادة بريق المسرح الغنائي والاستعراضي.

وعن مشروعه الجديد قال الوزير: إن بيرم التونسي هو الأب الروحي لشعراء العامية، وعلى رغم صيته وشهرة أشعاره لكبار المطربين إلا أن هناك الكثير والكثير من أبيات شعره لا يعرف الجمهور عنها شيئًا، فما تركه بيرم هو نتاج شعرى عظيم جدًا من حيث الكم والكيف، وبدأ مشروعي باقتناء أشعار بيرم التى لا يعرف الناس عنها شيئًا وقمت بجمعها فى عروض عدة وليس عرضًا واحدًا، فالمشروع مكون من 5 عروض، بدءًا من "الأولة بيرم" التى تم عرضها على مسرح نادى إيزى سبورتس، بحضور عدد كبير من الجمهور المحب للشعر والأعمال الاستعراضية، وسأكمل المشروع حتى عرض "الخامسة بيرم"، وفى كل عرض من هذه العروض سأجوب أماكن جديدة، فمن النوادى الاجتماعية إلى المكتبات

إلى الأماكن العامة، وغير ذلك حتى نستقطب جمهورًا أكبر، علمًا بأنه لا يوجد نص اسمه "الأولة بيرم" ولكنى جمعت أشعارًا ذات مناخ واحد لتلائم جو المسرحية.

أضاف الوزير: حرصت فى تيمة مسرحية "الأولى بيرم" على مسرح "إيزى سبورتس" أن أركز على البيئة المصرية والكوميديا المصرية، علمًا بأنه يوجد 6 أغنيات لبيرم لا يعرف الناس شيئًا عنها، قمت بعرضهما ضمن الأحداث.

وأعرب الوزير عن سعادته بالاستعانة بشباب الهواة لمسرح "إيزى سبورتس" الذين أبلوا بلاءً حسنًا فى الأداء، فضلًا عن حرصه على إعادة إحياء تابلوهات المسرح الغنائي، كاشفًا أن عرض "الأولة بيرم" وسيجوب مدنًا مصرية عدة فى الفترة المقبلة.

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من جانبها قالت الفنانة منحة زيتون، المشاركة فى العرض المسرحي: سعدت كثيرًا بالمشاركة فى عرض لبيرم التونسي "أبو الشعر العامي"، وقررت خوض التجربة، لا سيما أن هذه هى المرة الأولى التى

أشارك فى عرض يتخلله غناء واستعراضات وأشعار، وعندما قرأت الأشعار التى تم اختيارها للعرض المسرحي بتمعن تذوقت الشعر من جديد، واستطاع حسن الوزير المزج بين الاستعراض والسرد والحكى والشعر كأنه حدوتة تُعبر عن الأشعار الموجودة داخل العرض.

من جهة أخرى قال محمد العبد، رئيس مجلس إدارة نادى إيزي سبورتس، الذى شهد العرض المسرحي "الأولة بيرم": اختيار بيرم التونسي وأشعاره فى عمل مسرحي جاء بناءً على كونه أبو الشعر العامى المصري، وهو علامة مهمة فيه، وعلى رغم أن اسمه بيرم التونسي، وهو من أصل تونسي، وعاش فى مصر، ثم فرنسا، ثم عاد إلى مصر، إلا أنه تطبع بالشخصية المصرية والثقافة المصرية، فالمصري لديه موروث ثقافى عميق هو الذى يؤثر فيمن حوله، فلم تتغير ثقافتنا منذ الهكسوس وحتى الأتراك والألبان والإنجليز، لأن مصر دولة عريقة ومتحضرة، وسنرى مصر التى نحلم بها عندما نحبها ونثق بها، معربًا عن سعادته بوجود عروض مسرحية تعبر عن المصريين بهويتهم الثقافية والحضارية.

يشارك فى العمل المسرحي "الأولة بيرم"، الفنانة منحة زيتون، والفنانون روفيدا أحمد وحسين ماهر وندى مصطفى وعبدالرحمن فاروق ووسام حسام وأمين حرب وعبدالفتاح محمد ورامي صبحى، وغناء مصطفى أسامة، وإضاءة أسامة حربي، وصوت النوبي، إشراف وسام حسن، ملابس أمل بهجت، وإخراج حسن الوزير.