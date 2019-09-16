بعد نجاته من الموت.. هيفاء وهبي توجه رسالة إلى عاصي الحلاني

علقت الفنانة هيفاء وهبى على منشور المطرب عاصى الحلانى بعد تعرضه إلى إصابة شديدة أثناء سقوطه من فوق الخيل، الذى تسبب فى بعض الإصابات البالغة، وأفقدته الوعى للحظات.

قالت هيفاء وهبى، موجهة رسالتها إلى عاصى الحلانى: "ألف سلامة عليك فارسنا.. يحميك الرب من الشر".

كان علق عاصى الحلانى فى أول ظهور له على إصابته قائلًا: "إلى جميع الأحباء والأوفياء..

أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني.. وإنني ممتن لكم على اهتمامكم ودعواتكم، سائلًا الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة.. أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريبًا.. لكم مني كل الحب والتقدير".