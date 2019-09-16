شاهدوا.. طرق سهلة في تنظيف زجاج الفرن

كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 12:56 مساءً - تتسبَّب عملية الطهو بتطاير الأطعمة والدُهون والمواد الكيميائيَّة والأوساخ إلى زجاج الفرن؛ مع تكرار مرَّات الطهو، وارتفاع الحرارة، ستجفّ الأطعمة المتلاصقة على الزجاج لتشكِّل طبقة، فيصبح الزجاج معتمًا! ولحلّ هذه المشكلة، طرق مجربَّة في التدبير المنزلي:

1. يُسخَّن الفرن على حرارة 150 درجة مئويَّة نحو 15 دقيقة، ثمَّ تُغلق أنبوبة الغاز.

2. يوضع كوب من الأمونيا في صحن خاصّ بالفرن، وذلك على الرفِّ الشبك العلوي من الفرن. كما يوضع وعاء كبير من الماء المغلي على الرفِّ السفلي، ويُغلق الفرن ويُترك حتَّى صباح اليوم التالي.

3. يفتح الفرن، بعد انقضاء الوقت المذكور، ويرفع الوعاءان، مع الاحتفاظ بالأمونيا.

4. يُترك الفرن مفتوحًا نحو 15 دقيقة.

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5. تُضاف إلى الأمونيا 3 ملاعق من صابون الجلي السائل، وربع غالون من المياه الدافئة. هذا الخليط فعَّال لغرض فرك الدهون.

6. ثمة خليط آخر مؤلَّف، من كمّ ضئيل من بيكربونات الصودا المُضاف إلى ربع غالون من الماء. يترك الخليط من ربع الساعة إلى نصفها، ثمَّ يُفرك الزجاج المتسخ به.

7. يجب ارتداء زوجين من القفازات لحماية اليدين من المواد الكيميائية. علمًا بأنَّ الأمونيا مادة كاوية للجلد.

8. يجب تهوية المطبخ جيِّدًا، بعد فتح الفرن، لتخرج الغازات المنبعثة من الأمونيا طوال الليل خارج المطبخ.

نصائح إضافيَّة

• لا بدّ من التأكّد من برودة الفرن.

• يُرشّ كمّ وافر من صودا الخبز على الجزء السفلي من الفرن.

• يُرشّ كمّ من الماء من زجاجة البخَّاخ فوق صودا الخبز. وعندما تجفّ هذه الأخيرة، يُرشّ الماء مرّة أخرى فوقها، مع ضرورة تكرار الرشّ.

• تُنزع صودا الخبز عن السطح، بوساطة قطعة من القماش أو اسفنجة.

• يوضع كمٌّ متساوٍ من الماء والخل، فيصبُّ السائل على الجزء السفلي من الفرن.

• في حالة وجود دهون مستعصية، هي تُكشط بالفرشاة.

• يُمسح الجزء السفلي من الفرن بالماء وقطعة نظيفة من القماش، وعندما يصبح الماء غير نظيف، يجب تغييره.