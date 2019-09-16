كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 12:56 مساءً - هاجمت الفنانة سما المصري الفنان والمقاول محمد علي مرة جديدة عبر حسابها على انستغرام.
ونشرت سما المصري فقطع فيديو لمحمد علي مع احدى الفتيات التي كانت تقول له “بحبك” بلغة عربية ثقيلة.
وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “الله الله…وبتتكلم عن الجيش ياوسخ وانت مقضيها؟؟….ادي النضال الثوري ولا بلاش”.
وتابعت سما المصري قائلة: “هو بيناضل هناك وبيدعو لثوره في مصر هنا…ايوه كده ياأخي دلع نفسك اومال….باه انت تتدلع هناك وتولعها حريقه هنا ياابن الملوحه؟”.
وكان محمد علي قد دعا المصريين في اخر فيديو له الى التظاهر يوم الجمعة المقبل ان لم يستجب الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقدم استقالته.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… سما المصري تنشر فيديو لـ محمد علي: “بتتكلم عن الجيش ياوسخ وانت مقضيها؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.