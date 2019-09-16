الرّاقصة دينا: لا أصدّقُ هجوم نجوى فؤاد.. وأعتقد أنّه تمّ تحريف كلامها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الرّاقصة المصرية دينا على تصريحات زميلتها المعتزلة نجوى فؤاد، بشأن عدم قدرتها على الرّقص، وأنّ السّاحة حاليًا فارغة من الرّاقصات المصريات.

وقالت دينا في تصريح خاصّ لـ"فوشيا": "لا أعلم السبب الذي يدفع نجوى لقول هذه التصريحات، صراحة أنا أشكك في مصداقية هذا الكلام".

وأضافت: "علاقتي بنجوى فؤاد جيدة وشاركت معها مؤخرًا في مشروع تخرج عن الرقص الشرقي لطالبة بالجامعة الأمريكية".

وتابعت: "أعتقد أن نجوى فؤاد لم تدل بهذا التصريح نصًا، قد يكون تم تحريف كلامها فظهر كأنه هجوم ضدي، ولم أتواصل معها بعد بشأن هذا الأمر".

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وتواظب دينا على تقديم حفلات الرّقص الشرقيّ في مصر، كما تشارك في بعض الأعمال الفنية من حين لآخر في السينما والتلفزيون، أبرزها مؤخرًا مسلسل "الطوفان".

يُذكر أنّ نجوى فؤاد قالت في تصريحات صحفية متداولة على المواقع منذ يومين، إنّ ساحة الرّقص الشرقيّ أصبحت فارغة، بعد رحيل النجمات الكبيرات في هذا المجال.

وأوضحت أنّ فيفي عبده كانت رمزًا من رموز المهنة خلال السنوات الماضية، لكنّها انتهت، حتى إنّ الرّاقصة دينا التي كانت أيضًا من رموز المهنة في طريقها إلى الانتهاء، ولم تعدْ هناك راقصة مصرية من الممكن أنْ يتمّ الإشادة بها.