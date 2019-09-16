هل هناك انسجام بين أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس"؟ محمد حماقي يجيب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشار الفنان محمد حماقي إلى أن الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" استثنائيٌ لأكثر من سبب، والتي أولها الأصوات المميزة التي تُطمئن عشاق الطرب على مستقبل الفن في العالم العربي؛ ما يَعِد بنجومية لعدد كبير منهم سواء من خلال الصوت أو الحضور.

وأكد الفنان حماقي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن الموسم الخامس من "ذا فويس" وإطلاق قناة mbc5، أنهم كمدربين يشيرون برأيهم حول الأغنية ويتناقشون حول اختيارها مع المشتركين الذين لا يؤدون أي أغنية إن لم يكونوا مقتنعين بها.

وحول تجربته كمدرب في برنامجَي the Voice وthe Voice Kids أشار حماقي إلى أن البرنامجين مختلفان من حيث أدائه كمدرب وموجّه ومرشد، وذلك لخصوصية التعامل مع الأطفال.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الفنان محمد حماقي الذي تحدث عن مشاركته في برنامج "ذا فويس".