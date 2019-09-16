أحمد جمال يطرح ألبومه الجديد على مراحل وينتهى من تصوير 9 كليبات

انتهى المطرب أحمد جمال من تصوير 9 كليبات في ألبوم الجديد بمدينة أثينا باليونان، ومن المقرر أن يتم طرح ألبوم بشكل مختلف عما هو معتاد، بحيث يتم طرح أغنية أو أغنيتن أو أغنية وفيديو كليب، من الألبوم خلال الأيام، على أن يتم طرحه بشكل كامل بعد ذلك دفعة واحدة.

ويتعاون جمال فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن الشعراء أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وجمال الخولى، ومحمدعاطف، أما ملحنين عزيز الشافعى، وأحمد زعيم، ومدين،وباقى أغانى من ألحانه، أما توزيع مع أحمد إبراهيم وتوما، واستغرق تحضيرات الألبوم على مدار سنة ونصف، ويتضمن ألبوم من 9 أغنيات فقط.

وأحيا مؤخرا أحمد جمال حفلا غنائيا ضمن جمال فعاليات مهرجان محكى القلعة الدولى للموسيقى والغناء، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وقدم العديد من أغانيه الشهيرة منها "إضحكى"، "ليله"، "على المزيكا"، "توكلنا على الله"، "النسيان"، "نشيد العاشقين"، "هوى يا هوى"، "حالة نادرة"، "تحيا مصر" كما غنى لوردة "مالى بالأحزان"، ولسيد مكاوى "حلوين من يومنا"، ولمحمد فوزى "اى والله".

وطرح المطرب أحمد جمال مؤخرا أغنية "النسيان" من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، وهندسة صوتية محمد صقر والأغنية ضمن أغنيات ألبومه الجديد.