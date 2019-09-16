شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن "توتا" يرزق بمولوده الأول "سفيان"..هكذا احتفل بقدومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق نجم "مسرح مصر" الفنان محمد عبد الرحمن بمولوده الأول "سفيان"، بعد عامين من زواجه حيث تزوج "توتا" فى ديسمبر من عام 2017، واحتفل عبد الرحمن بقدوم مولوده بصورة نشرها حسابه الرسمي بـ موقع إنستجرام قائلا : "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه اللهم انبته نباتاً حسناً واجعله ذريةً صالحه يارب العالمين الحمد لله سفيان محمد عبد الرحمن".

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سفيان محمد عبد الرحمن

يذكر أن عبد الرحمن يشارك في بطولة فيلم "لص بغداد" الذى يتم تصويره حالياً، والعمل بطولة محمد إمام وياسمين رئيس وفتحى عبد الوهاب وأمينة خليل وأحمد العوضى وصلاح عبد الله وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة سينرجى، والفيلم مرشح للعرض فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى.

وكان آخر أعمال محمد عبد الرحمن مسلسل "الواد سيد الشحات" فى شهر رمضان الماضى والذى شارك فى بطولته إلى جانب احمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد محمود وسامى مغاورى وعدد من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى.