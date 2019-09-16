شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الكاتب المسرحي والناقد الدكتور أحمد سخسوخ بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل في الساعات الأولي من صباح اليوم المؤلف والناقد الدكتور أحمد سخسوخ، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبق وأستاذ النقد المسرحي المعروف بعد صراع مع المرض منذ فترة كان قد دخل علي أثره مستشفى قصر العيني الفرنساوي.

والدكتور أحمد سخسوخ كان متعدد المواهب فقد مارس الكتابة المسرحية وله مؤلفاته كما مارس النقد المسرحي وكان يكتب لفترة بمجلة أخبار النجوم مقالا ثابتا عن الحالة الفنية والمسرحية في مصر كما أنه له تجارب تمثيلية في بعض الأعمال بالإضافة لعمله الأساسي كأستاذ ومعلم لأجيال كثيرة .

سافر الراحل على نفقته الخاصة إلى النمسا والتحق بدراسة المسرح بمعهد العلوم المسرحية بجامعة فيينا وقد تتلمذ على يد الناقد العالمي " مارتن اسلن" الملقب بأرسطو مسرح البعث كما التحق عام 1982 بمعهد " ماكس راينهاردت" التابع للمدرسة العليا للموسيقا بأكاديمية الفنون بفيينا لدراسة الإخراج المسرحي ، وقد تتلمذ على أيدى تلامذة المخرج النمساوى " ماكس راينهاردت" صاحب نظرية الاتجاه الانتخابى في المسرح العالمي

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وفى عام 1986 - درس التمثيل في برلين على يد المخرج اليوناني الأصل الأمريكي الجنسية " جون كوستو بولوس" مساعد " لى سترا سبرج" مؤسس ستوديو الممثلين بنيويورك ، والذى تخرج منه معظم نجوم هوليود في الأربعينيات والخمسينيات من أمثال يول براينر, جيمس دين, مارلون براندو, مارلين مونرو, جولى هاريس, بول نيومان, كالدن مالدن, آل تشينو, وغيرهم.

وبعد عودته عمل كأستاذ للدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيساً سابقاً لقسم الدراما والنقد ووكيلاً، ثم عميداً- سابقاً- للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية وله العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية والنقدية المتخصصة في المسرح وله العديد من الكتب الاكاديمية المؤلفة والمترجمة إلى جانب كتابته لمجموعة من المسرحيات عرضت جميعها على خشبة المسرح المصرى.