كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 11:52 صباحاً - حل الداعية السعودي ” أحمد الغامدي ” ضيفا في برنامج ” اتجاهات ” والذي تقدمه الإعلامية ” نادين البدير ” على قناة روتانا خليجية .
وتحدث أحمد الغامدي خلال لقائه عن أن المرأة لا يجب أن تلزم بالعباءة إذا لبست ما يستر بدنها سواء ملون أو غير ملون .
وأشار إلى إنه أثناء فترة إقامته في الجنوب في السبعينات كانت النساء يخرجن إلى الوادي ويرجعن إلى بيوتهن بلا عباءة ويمشين مكشوفات الوجه .
كما قال ” محمد ربيع الغامدي ” الباحث في الموروث الشعبي أثناء اللقاء أن المرأة لم تكن تلبس السواد في الحجاز والجنوب إطلاقا .. وأن العباءة السوداء جاءت من العراق وبلاد الشام .
حيث كانت ترتدي السروال والصديري وغطاء الرأس .
كانت هذه تفاصيل خبر في تصريحات مثيرة للجدل للداعية السعودي ” أحمد الغامدي ” : ” المرأة لا يجب أن تلزم بالعباءة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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