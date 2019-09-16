شيرين عبد الوهاب وبعد فترة غياب تكشف عن سبب اختفائها

كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 11:52 صباحاً - بعد أن غابت الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” عن الساحة الفنية لعدة أشهر من حيث المشاركة في الحفلات والتواجد على السوشيال ميديا .. وتردد الكثير من الإشاعات حول سبب غيابها بإنها سافرت مع زوجها الفنان حسام حبيب إلى الخارج بسبب حملها .

وآخرها بإنها عادت إلى مصر مؤخرا بعد فقدانها للجنين في الشهر الخامس من الحمل .

خرجت شيرين في تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” لتوضح السبب من وراء ذلك الاختفاء معربة عن سعادتها بإهتمام الجمهور بها واشتياقه لها .

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حيث أوضحت إنها كانت في أجازة وتعمل حاليا على ألبومها الجديد .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” أنا فرحانة جدا بحبكم ليا والتفاعل ده .. بجد شكرا ودايما ضهر وسند لأي حد ؟. قد إيه حسيت بأمان من الهاشتاج ده وإني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليا ” .

وتابعت : ” أنا كنت في أجازة وحاليا شغالة على ألبومي الجديد وخلصت منه أول أغنيتين .. إن شاء الله أرجعلكم بألبوم قوي يعوض الغياب ” .